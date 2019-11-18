Сегодня гороскоп идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Умственная деятельность у вас будет на высоте, но при этом может возникнуть тяга к уединению. Если же избежать тесного общения с окружающими не удастся, возможны конфликты в любых сферах, связанные с мнимым или реальным ущемлением прав и свобод. Чтобы этого не произошло, сегодня не надо давать воли обидам, тем более спонтанным.

Овен

Сегодня звезды гороскопа будут требовать от Овна внимания и заботы по отношению к тем, кто находится с ним рядом. Возможно, речь идет о работе, и от Овна понадобится поделиться своими знаниями и опытом. А может быть, в помощи будет нуждаться друг, и Овну придется выслушать его и поддержать. Может даже возникнуть ситуация, которая поставит Овна перед выбором - помогать ли кому-то деньгами, служебным положением, связями? Звезды гороскопа сегодня советуют Овну, если это в его силах, помочь, - сделанное добро обязательно к нему вернется, а мир станет светлее и лучше.

Телец

Сегодня - день, когда окружающие способны вылить на голову Тельца немало критики. Это может проявляться в разной форме - от ласкового подшучивания близких до резкого недовольства начальства. Даже малейшие просчеты Тельца будут бросаться в глаза окружающим, ну а если ошибок нет, они их с удовольствием придумают. Чтобы день не принес Тельцу огорчений, ему стоит отнестись ко всему с долей юмора. Или же последовать совету из анекдота: "Хочешь избавиться от критики? Ничего не говори, ничего не делай и будь никем".

Близнецы

Сегодня звезды гороскопа предупреждают Близнецов о том, что от их глаз скрыто что-то важное! Возможно, за их спиной плетется интрига, а они об этом пока даже не подозревают; кто-то незаметно вставляет им палки в колеса, вредит карьере или распускает слухи за спиной. Чтобы все это не нанесло делам и репутации Близнецов ущерб, звезды советуют им сегодня держать глаза и уши открытыми для любой информации. А, кроме того, есть смысл посоветоваться с теми, кто знает все обо всех - благо такой полезный человек есть практически в любом коллективе.

Рак

Сегодня в Раке проснется бухгалтер! Ему будут отлично удаваться любые дела, требующие внимательности, терпения и пунктуальности. Благодаря этим качествам, ему не составит труда прочитать в договоре все, что написано мелким шрифтом, или разобрать завалы рабочего стола. Особенно хорошо сегодня Рак будет считать деньги: гороскоп на этот день благоприятен для вложений, инвестиций, планирования домашнего бюджета и разумных трат. Покупки, сделанные сегодня, способны радовать Рака долгие годы, так что звезды советуют ему выбраться на шоппинг.

Лев

Сегодня во всех делах на первом месте у Льва будет стоять свое "Я"! Гороскоп на этот день наделяет его огромными запасами уверенности в себе, склоняя к эгоцентризму. Из-за этого Лев будет склонен принимать решения единолично, не прислушиваясь к мнению других, зато будьте уверены: эти решения будут продиктованы его заботой о том, как лучше. Правда, у окружающих самоуверенное поведение Льва сегодня вряд ли найдет понимание, так что при всех его благих намерениях не исключены конфликты и противодействие со стороны.

Дева

Сегодня звезды гороскопа советуют Деве уделить особое внимание близким людям. Даже если у нее много работы, стоит вырваться из-под гнета дел, чтобы побыть вместе с теми, кто ей дорог. Возможно, Дева уже давно не разговаривала с близким человеком по душам, а может, между ними накопились взаимные претензии и обиды? Для того чтобы все исправить, Деве сегодня не обязательно выяснять отношения. Прогулка по парку, поход в кафе или в кино, совместное приготовление ужина - самые простые дела, сделанные вместе, вернут в ее сердце мир и покой. А что в жизни может быть важнее?

Весы

Сегодня гороскоп Весов не предполагает избытка реалистичности - Весы способны поверить в чудеса! Вполне возможно, что какие-то события, которым они станут свидетелем, не будут укладываться в материалистические представления о мире. Возможно, сегодня Весы испытают чувство дежавю или на их глазах произойдет удивительное событие, совпадение или явление. А может быть, между Весами и симпатичным Некто пробежит любовная искра. Почему бы и нет? Ведь любовь - это тоже чудо, которое наука пока не смогла объяснить.

Скорпион

Сегодня - день, когда успех Скорпиону принесут только простые, консервативные пути. Если он отважится на смелый эксперимент или понадеется на экспромт, то пожалеет. Впрочем, гороскоп сегодня и не склоняет Скорпиона к творческим решениям, побуждая действовать только наверняка. Журавлям в небе Скорпион завтра предпочтет надежную синицу в руке, и результат не заставит себя ждать: консервативный подход поможет ему не только в делах, но и в общении, и в личной жизни.

Стрелец

Сегодня звезды гороскопа то и дело будут склонять Стрельца давать окружающим советы, причем советы эти будут весьма дельными! Стрелец будет это делать просто так, по велению души, когда его никто не просит. Ну а если уж к нему обратятся за помощью, то он сумеет отлично (не только словом, но и делом) эту помощь оказать. Единственное "но": тем, кого он сегодня облагодетельствует, надо приготовиться к активной критике с его стороны. Стрелец безжалостно укажет на все их ошибки и недочеты.

Козерог

Сегодня звезды гороскопа предвещают Козерогу не самый благоприятный день, однако причиной этого будут не столько внешние обстоятельства, сколько он сам. Козерог будет склонен раздражаться на все, его способна вывести из себя любая мелочь! Из-за этого возможны конфликты, обиды и недоразумения с окружающими. Чтобы этого избежать, Козерогу необходимо сегодня свести общение к минимуму и заняться чем-нибудь позитивным - например, сходить на фитнес или посмотреть жизнерадостный фильм.

Водолей

Сегодня - день, когда с самого утра все может валится у Водолея из рук. Он способен ощутить упадок сил, но худшее, что он может при этом сделать, - это начать подхлестывать себя! Увы, но гороскоп не склоняет Водолея к трудовым (да и вообще любым другим) подвигам, и с этим необходимо смириться. Пытаясь взяться за сложные дела, Водолей рискует их провалить. Чтобы день не принес разочарований, Водолею придется расслабиться и плыть по течению. Пусть он многого сегодня не успеет сделать, но зато и не сможет ничему навредить.

Рыбы

Сегодня Рыбам необходимо быть деликатнее с окружающими, особенно с близкими людьми, хотя звезды гороскопа, увы, не будут их к этому склонять. Их нетерпимость и требовательность могут стать источником конфликтов. Если же взаимные обвинения не входят в сегодняшние планы Рыб, им придется идти на разумные компромиссы. И чтобы никого не обидеть, следовать нехитрому правилу: "Не делай и не говори другим того, чего не желаешь себе".