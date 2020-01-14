https://news.day.az/unusual/1193653.html Точный гороскоп на вторник: День обещает удачу во всем

Точный гороскоп на вторник: День обещает удачу во всем

Это интересно, 14 января 2020 00:10 179

Сегодня гороскоп обещает удачу во всем, что связано с организационными моментами и общением. День как нельзя лучше подходит для поиска компромиссов, "разруливания" сложных ситуаций, а также для любых мероприятий - от официальных переговоров до вечеринки с друзьями. Во взаимоотношениях с окружающими у вас сегодня могут спонтанно возникать острые моменты, однако вам будет достаточно легко удерживать ситуацию под контролем и не доводить до серьезных конфликтов. Удачный день для того, чтобы организовать свои дела, направив их в нужное русло.

Овен

В целом энергетика этого дня благоприятна практически для любых дел и начинаний. Жаль только, что именно сегодня у Овна достигнет апогея его избыточная реакция на мелочи. Из-за этого Овен рискует упустить многочисленные возможности, которые щедро предоставляет этот день, разменяв всю свою энергию на пустяки. Залог успеха сегодня прост: забудьте о мелочах, сосредоточьтесь на чем-то действительно важном.

Телец

Сегодня судьба готова предоставить Тельцу едва ли не все возможные шансы для того, чтобы хотя бы на ступеньку подняться в общественной иерархии. Нет, наверное, ситуации, которую Телец не сумел бы сегодня изящно разрулить, извлекая из этого максимальную выгоду для себя. Единственное, что можно посоветовать Тельцу, так это не терять контроль над эмоциями и не слишком поддаваться азарту.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут с головой погрузиться в решение домашних вопросов. И надо сказать, что решаться эти вопросы будут намного легче обычного. Вообще атмосфера в вашем доме сегодня обещает быть достаточно позитивной, и причиной этому будет ваша способность улаживать недоразумения и конфликты еще на самых ранних стадиях. Если же в отношениях с близкими у Близнецов накопились какие-то проблемы, сегодня отличный день для того, чтобы поговорить по душам и все исправить.

Рак

Сегодня Раку захочется быть полноправным хозяином не только своей жизни, но и своих мыслей и планов. В этот день ему бесполезно давать (а тем более навязывать) какие-либо советы - Рак все равно сделает по-своему. Сам же Рак при этом сегодня может быть на удивление щедр на советы другим. Что ж, возможно, среди этих советов окажутся и ценные. В любом случае, на конфликт Рак не настроен и любые разногласия готов спокойно пережить.

Лев

Во всем, что касается денег и чувств, Лев сегодня будет хозяином положения. Достаточно сохранять внутреннее равновесие (а звезды гороскопа как раз к этому и склоняют), и дела у Льва в этот день будут складываться весьма позитивно. Можно даже поговорить с начальником об очередной прибавке к зарплате - главное, чтобы аргументы при этом были убедительны и не слишком эмоциональны.

Дева

Сегодня Дева легко может оказаться в центре всеобщего внимания. И что ценно, внимание это будет весьма позитивное. Девы, судьба дает вам идеальные шансы для того, чтобы реализовать свои самые далеко идущие планы и мечты! Иными словами, сейчас самое время брать быка за рога. Ну а за неимением быка вполне подойдут окружающие, которых Дева сегодня способна легко склонить на свою сторону.

Весы

Сегодня кто-то непременно попытается манипулировать Весами. При этом сделано это будет весьма изящно - Весы могут даже не заметить, как окажутся под влиянием какого-то умелого кукловода. Если вы не хотите весь день проплясать под чужую дудку, вам не помешает более критично относиться к словам окружающих и в разговоре с ними почаще употреблять слово "нет".

Скорпион

Сегодня весь день Скорпиону будет чего-то не хватать. И вроде бы день будет как день, и дела как дела, а в душе будет хотеться чего-нибудь необычного, экстраординарного. Окружающая действительность подобного шанса не предоставит, так что Скорпиону останется надеяться в этом вопросе только на себя. Вполне можно своими силами затеять что-нибудь экстравагантное. Но только в меру! Перебор сегодня не приветствуется.

Стрелец

Сегодня Стрельцу непременно захочется сделать что-нибудь нужное и полезное. Больше того, захочется настолько, что он не сможет удержаться от соблазна подключить к этому окружающих, в первую очередь своих домашних. Самым простым решением будет затеять дома перестановку мебели или хотя бы уборку, где каждому найдется свой фронт работ. Именно сегодня подобные инициативы Стрельца могут быть восприняты если и не с пониманием, то хотя бы без лишнего ропота.

Козерог

Сегодня дела у Козерога обещают складываться легко и без лишних потрясений. В этот день ваша самоорганизация может удивить не только окружающих, но и вас самих. Вдобавок ко всему у Козерога проснется способность находить что-нибудь интересное в самых обычных занятиях. Это замечательный день для того, чтобы довести до реализации если и не все, то хотя бы некоторые их своих планов!

Водолей

Сегодня Водолей может наглядно убедиться, что жизнь - это не игра в солдатики, и окружающие отнюдь не настроены выполнять роль послушных кукол в его задумках. Если к середине дня желание командовать и манипулировать людьми у Водолея не пропадет, то самым разумным решением будет применить его в какой-нибудь компьютерной игрушке. Реализовать свои командирские наклонности другим способом сегодня шансов мало.

Рыбы

Сегодняшний день обещает щедро наполнить Рыб позитивной, созидательной энергией! Их чувства и мысли наконец-то придут в гармоничное равновесие. В этот день Рыбы вряд ли вспомнят, что такое скука, а любые принятые ими решения будут отличаться мудростью и взвешенностью. Сегодня Рыбы способны убедительно и красиво обосновать любую свою мысль, будь то идея купить что-нибудь необычное или предложение повысить им зарплату.

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