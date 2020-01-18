Найден самый редкий и дорогой изумруд в мире - ФОТО

На Мариинском прииске в Свердловской области нашли изумруд весом около полукилограмма.

Day.Az со ссылкой на РИА Новости представляет интересные подробности о самом необыкновенном самоцвете.

Рабочие добыли изумруд на глубине 260 метров.

Специалисты называют камень редчайшим.

Идеальный минерал должен быть прозрачным и равномерно насыщенного цвета.

Свердловский изумруд по цвету относится к первой, самой высокой категории.

Минерал оценивают в 55 тысяч долларов.

Крупные чистые изумруды стоят дороже бриллиантов.

Находкой заинтересовался Гохран.

Изумруды с Мариинского прииска не раз становились "визитной карточкой" региона.

В 2019 году здесь нашли крупнейший за 30 лет самоцвет весом 1,6 килограмма.