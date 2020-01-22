Советская загадка: по статистике 70% людей не смогли ее сразу отгадать

Эта задачка на внимательность родом прямо из СССР. Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, она и тогда для некоторых была не очень простой, но такие задачки на внимательность, как правило, очень хорошо тренируют эту самую внимательность и логическое мышление.

Итак, начнем:

Ребятишки решили покататься на лыжах и на коньках, а заодно и свежим воздухом в лесу подышать. Откуда невозьмись появился белый заяц-русак. Он испугался, от испуга немного присел, а потом резко стартанул. Ребята помчались за ним, но так как заяц очень белый, как зимний снег, ребята легко его упустили, так как хитрый заяц-русак легко слился со снегом.

Суть вопроса очень проста:

На самом деле заяц поступил намного хитрее. Он вроде и убежал, но потом незаметно для ребятишек вернулся, отлично гармонируя с зимним снежным покрывальцем. Ему стали любопытны эти ребята и он решил за ними немного понаблюдать.

Так где на картинке этот заяц-русак?

Друзья, не торопитесь смотреть ответ, пролистав страничку вниз, а лучше внимательно присмотритесь, а уже потом можете проверить себя!

Пока вы ищите этого зайчика, хочу немного рассказать о зайцах-русаках. Вообще русаки-это степные зверьки, которые обитают в Европе, Африке и Азии. Как и у все зайцы, они линяют весной и осенью. В осенне время года летние волосы начинают выпадать, и их сменяет пышный зимний мех. Линять они начинают в начале сентября, а конец линьки приходит на ноябрь, либо самый крайний срок-это декабрь. Именно тогда русаки меняют цвет и становятся белыми, как белоснежный зимний снег. Они являются превзойденными мастерами маскировки и отличными спринтерами!

И так, пришла пора увидеть ответ, друзья! Уверен, Вы внимательно посмотрели на картинку и увидели хитрого мастера маскировки в зимних условиях.

Ответ: Все правильно, заяц находится между мальчонкой и девчонкой, а ребята даже об этом не догадываются!