https://news.day.az/unusual/1203955.html У берегов Ирландии заметили "корабль-призрак"
У берегов Ирландии заметили "корабль-призрак"
К побережью ирландского графства Корк прибило 77-метровый грузовой корабль MV Alta, ходящий под флагом Танзании, сообщил Irishexaminer. Экипажа на борту судна не оказалось, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Это довольно необычно", - отметил представитель береговой охраны, добавив, что корабль, вероятнее всего, прибило к берегу из-за шторма.
Как пишет портал, в последний раз этот "корабль-призрак" заметили неподалеку от Африки полгода назад. В сентябре 2018 года также сообщалось, что судно проходило к юго-востоку от Бермудских островов: тогда, предположительно, корабль вышел из строя, а членов экипажа спасли.
Менеджер по эксплуатации спасательных шлюпок Джон Таттан в комментарии порталу отметил, что такой протяженный маршрут для "корабля-призрака" - большая редкость.
По данным Irishexaminer, попытки найти капитана корабля не увенчались успехом.
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