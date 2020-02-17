Как пишет портал, в последний раз этот "корабль-призрак" заметили неподалеку от Африки полгода назад. В сентябре 2018 года также сообщалось, что судно проходило к юго-востоку от Бермудских островов: тогда, предположительно, корабль вышел из строя, а членов экипажа спасли.