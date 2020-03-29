Встреча кота и хозяина после долгой разлуки покорила Сеть

Кот трогательно встретил хозяина после долгой разлуки и стал звездой Сети, передает Day.Az со ссылкой на "Ридус".

На кадрах, животное тянется к хозяину, мурчит, мяукает и просится на ручки.

Видео собрало множество лайков и комментариев.

"Я на 100% собачник, но даже мое сердце растаяло", - написал один из пользователей.

"Ну почему? Ну почему мой кот не такой ласковый?", - заметил другой юзер.

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