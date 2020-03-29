https://news.day.az/unusual/1217381.html Встреча кота и хозяина после долгой разлуки покорила Сеть - ВИДЕО
Встреча кота и хозяина после долгой разлуки покорила Сеть - ВИДЕО
Кот трогательно встретил хозяина после долгой разлуки и стал звездой Сети, передает Day.Az со ссылкой на "Ридус".
На кадрах, животное тянется к хозяину, мурчит, мяукает и просится на ручки.
Видео собрало множество лайков и комментариев.
"Я на 100% собачник, но даже мое сердце растаяло", - написал один из пользователей.
"Ну почему? Ну почему мой кот не такой ласковый?", - заметил другой юзер.
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