Привычки, которые помогут укрепить иммунную систему во время пандемии

Американский ученый, директор факультета иммунологии Университета Пенсильвании Э. Джон Уэрри, рекомендует практиковать простые привычки, чтобы укрепить иммунную систему и повысить защиту организма от инфекций.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по словам Уэрри, сон - самый важный показатель сильной иммунной системы. Так, сон достаточной протяженности дает возможность телу восстановить свои силы: организму необходимо спать не менее семи часов в сутки.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Sleep, люди, которые спят ежедневно шесть часов и меньше, в четыре раза чаще заболевают простудой при контакте с вирусом, чем люди, которые спят семь часов или больше.

Ученый также призывает есть пищу, богатую магнием. Одна из лучших пищевых привычек во время пандемии - контролировать достаток минералов в своем рационе. Магний помогает телу и мозгу расслабиться, способствует хорошему и спокойному сну, который, как уже было сказано выше, очень важен для укрепления иммунной системы. Также данное вещество позволяет лучше справляться со стрессом и напряжением, которыми сопровождается коронавирусная пандемия.

"Иммунная система не укрепляется в одночасье: если кто-то заболел, нет смысла приниматься пить витамины. Но внеся определенные изменения в образ жизни, и следуя им изо дня в день, вы можете помочь своей иммунной системе улучшить защитный потенциал в преддверии осеннего сезона усиления болезней", - подчеркнул исследователь из США.