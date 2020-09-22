В Египте нашли новую затерянную могилу возрастом 2500 лет

Министерство по делам древностей Египта объявило об открытии 14 саркофагов в некрополе Саккара к югу от Каира, возраст которых достигает 2500 лет, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Новая затерянная могила была обнаружена во время археологических раскопок на месте захоронения, где в начале сентября были найдены еще 13 саркофагов. Дерево украшено иероглифами и орнаментом с бордовыми и синими линиями.

По словам представителей министерства, запланированы дополнительные раскопки, и археологи ожидают, что на этом месте будет найден еще один тайник с деревянными саркофагами.

Ранее сообщалось, что могилы были обнаружены в погребальной шахте на глубине 11 метров. Запечатанные и хорошо сохранившиеся гробы, в которых, скорее всего, до сих пор содержатся тела умерших, были сложены один над другим. Некоторые гробы также сохранили остатки краски, нанесенной на дерево.

Некрополь Саккара расположен примерно в 16 километрах к югу от знаменитых пирамид Гизы. Он является частью древнего города Мемфиса. Здесь также располагается ступенчатая пирамида Джосера. Множество древних могил в Саккаре было разграблено за тысячелетия, поэтому обнаружение нетронутого тайника оставляет шанс на нахождение погребальной утвари и останков, которые могли бы расширить знания о древнеегипетских погребальных обычаях.