Первый дрон на Марсе прислал цветную фотографию поверхности планеты

Первый беспилотный вертолет, успешно приземлившийся на Марс, провел ночь на планете и сфотографировал поверхность, передает Day.Az со ссылкой на Profile.ru.

Системы дрона NASA Ingenuity работают в штатном режиме, несмотря на температуру - 90°C марсианской ночью.

На фотографии, которую прислал дрон, видна поверхность Марса и следы колес ровера. Согласно данным на сайте NASA, 7 апреля инженеры дистанционно разблокируют лопасти вертолета, а затем в течение нескольких дней будут проводить проверки Ingenuity. Если все пройдет успешно, он взлетит 11 апреля на высоту 3 м. Предполагается, что дрон проработает на планете 30 марсианских суток.

Напомним, Ingenuity был доставлен на планету вместе с марсоходом Perseverance. Его масса составляет 1,8 кг, электропитание поступает от аккумуляторов и солнечной батареи, он также оснащен двумя камерами. Дрон позволит исследовать холмы и кратеры, по склонам которых обычные марсоходы ездить не могут. Аппарат может парить на высоте 10 футов (чуть более 3 метров) над землей в течение 30 секунд.

В случае успеха, полет Ingenuity станет первым полетом человека на планете, отличной от Земли, хоть и удаленным. Представители NASA надеются, что эта технология позволит будущим исследователям космоса лучше понять географию планеты.