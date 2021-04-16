Российские ученые изобрели беспохмельную водку

Новосибирские ученые, Николай Баранов и Оксана Афанасьева, случайно изобрели беспохмельную водку, пока искали средство, помогающее при борьбе с диабетом. Как сообщает телеграм-канал Mash Siberia, напиток исследователей к тому же вызывает меньшую зависимость, передает Day.Az.

Создавая лекарство для больных сахарным диабетом второго типа, ученые экспериментировали с ягелем - лишайником, которым питаются северные олени. Это растение выбрали для исследования, так как оно выводит из организма токсины. Ученые выделили из ягеля олигосахариды и добавили их в разные жидкости, в том числе в водку.

Получившийся напиток сохранил градусы, но лишился вредных свойств. Постинтоксикационный эффект водки уменьшился в 20 раз, токсическое действие алкоголя - в 2-3 раза, а скорость образования алкогольной зависимости замедлилась в 6 раз. При этом напиток сохранил эйфорический эффект, отметил Николай Баранов.

Баранов и Афанасьева пока не планируют выпускать водку - для начала они хотят выпустить биодобавки для коррекции метаболических нарушений при сахарном диабете.

"Что касается водочной промышленности, то это дело будущего. Надо соответствующим образом подготовиться, чтобы можно было это воплощать в реальную жизнь", - сказал Баранов.