В США создали "самую белую краску" - она может охлаждать дома лучше кондиционера

Инженеры Университета Пердью создали "самую белую краску", отражающую более 98% солнечного света. По словам исследователей, она может охладить дом лучше многих современных кондиционеров, передает Day.Az со ссылкой на habr.com.

Если покрыть ею крышу площадью около 192 кв.м, это даст охлаждающую мощность в 10 кВт. Как указывают авторы изобретения, это охлаждение будет мощнее, чем у кондиционеров, которые используются в большинстве домов.

Исследователи полагают, что этот белый цвет может быть эквивалентом самого черного цвета, Vantablack, который поглощает до 99,9% видимого света.

Исключительную белизну краске придает высокая концентрация сульфата бария, который также используется для изготовления белой фотобумаги и косметики. Все частицы этого вещества в краске имеют разный размер. Способность частицы отражать свет зависит от ее размера, и более широкий диапазон размеров частиц позволяет отражать большую часть светового спектра, объясняют исследователи.

Новый краситель может сохранять поверхности на почти 10°C холоднее окружающей среды в ночное время и на 4°C при ярком солнечном свете в полдень. Во время испытаний на открытом воздухе при температуре окружающей среды 6°C краске удалось снизить температуру образца на 9°C.

Этот продукт - результат исследований, основанных на попытках еще в 1970-х годах разработать краску с охлаждением в качестве возможной альтернативы традиционным кондиционерам. Его создатели отмечают, что он выдерживает внешние условия и подходит для коммерческого производства. Патентная заявка на его состав уже подана.