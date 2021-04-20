В Испании нашли мастерскую, где на принтере печатали оружие

На испанском острове Тенерифе сотрудники правоохранительных органов обнаружили мастерскую, где злоумышленники печатали на 3D-принтерах оружие. В сообщении Национальной полиции, отмечается, что это первое такое предприятие в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, мастерская находилась в городе Санта-Крус-де-Тенерифе. При обыске были изъяты два 3D-принтера, гильзы, глушители, различные детали для изготовления оружия, два электрошокера, пять ножей, мачете и меч.

В здании нашли несколько десятков книг о производстве боеприпасов.

В результате операции задержали одного человека, которому предъявили обвинения в хранении оружия.