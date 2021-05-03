Автомобильный номер продали за миллионы долларов

В Объединенных Арабских Эмиратах регистрационный номер на автомобиль продали за миллионы долларов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Металлический знак AA9 был приобретен на благотворительном вечере человеком, чье имя не раскрывается. Он потратил сумму больше 10 миллионов долларов.

Участником мероприятия стал в том числе премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. Уточняется, что всю выручку с благотворительного вечера, а именно 13,2 миллиона долларов, направят на помощь бедным.