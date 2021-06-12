Таинственный объект засняли в небе над Техасом

Таинственный объект засняли на видео в небе над американским штатом Техас, сообщает Daily Star.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ролик был опубликован на странице EagleRun23 на Youtube.

Эти кадры были сделаны мужчиной во время прогулки с детьми на заднем дворе их дома в городе Дентон. На видео запечатлен неизвестный объект, который медленно движется по воздуху и не падает. Семья была сбита с толку и не поняла, что это было.

Ролик стар вирусным в Сети. Интернет-пользователи высказывают предположения насчет того, что могло попасть в кадр. Один из них написал, что видел похожие объекты.

"Очень странно, но я бы не сказал, что это НЛО", - сказано в одном из комментариев.

Пока нет точной информации о том, что на самом деле запечатлено на видео.