Ученые впервые изучат сейсмическую активность Арктики

Путешественник Федор Конюхов с учеными Института океанологии им. П.П. Ширшова (РФ) впервые изучат сейсмичность акватории Северного Ледовитого океана с ледового покрытия.

Об этом в понедельник ТАСС сообщила пресс-служба института, передает Day.Az.

"Нам предстоит уникальный эксперимент, никто до нас не проводил подобных работ непосредственно на ледовом покрове. И мы, как представители российского научного сообщества, благодарны Федору Конюхову за предоставленную возможность, так сказать, "послушать биение сердца Земли", - сказал заведующий лабораторией техники подводных исследований и испытаний Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Константин Рогинский, слова которого приводятся в сообщении.

Арктическая экспедиция накануне стартовала из Мурманска на борту ледокола "50 лет Победы", который доставит путешественника к точке географического Северного полюса, где на дрейфующей льдине будет разбита одиночная полярная станция. Станция станет домом и исследовательским центром Конюхова на ближайшие две недели.

Научная программа экспедиции была разработана совместно с Институтом океанологии им. П. П. Ширшова. Ввиду особенностей сейсмичности и глубинного строения литосферы Арктический регион изучен довольно скудно. Информацию о сейсмичности акватории Северного Ледовитого океана в целом и хребта Гаккеля в частности, получают за счет обработки записей удаленных наземных сейсмостанций. Поэтому изучение строения Земли внутри этого региона представляет собой нетривиальную техническую задачу.

Сотрудники Лаборатории техники подводных исследований и испытаний ИО РАН разработали портативную автономную сейсмическую станцию, которая отличается простотой управления и небольшим размером. Оборудование позволит выполнить измерения ледовых шумов и сделать запись естественного фона Северного полюса. Полученный материал будет проанализирован в лабораторных условиях и позволит выявить микроземлетрясения и естественные ледовые шумы.

"Мы задумали идеальный с научной точки зрения эксперимент. Станция будет выполнять измерения вдали от каких-либо посторонних шумов, являющихся неотъемлемой частью любой научной экспедиции, проводимой с борта судна или с использованием наземных полярных станций. Мы изначально исключаем любые техногенные вмешательства, такие как шум работающих двигателей или генераторных станций", - сказал Конюхов, слова которого приводятся в сообщении.