Эксперт объяснил, как защитить биометрические данные от злоумышленников

Директор по росту компании BI.ZONE Рустэм Хайретдинов рассказал, что требования к защите биометрии должны быть предельно жесткими из-за возросшего интереса к данным со стороны хакеров, передает Day.Az со ссылкой на РИА "Новости".

Хайретдинов отметил, что для злоумышленников интерес к информации появляется только тогда, когда ее можно конвертировать в деньги.

"Например, если узнали о каком-нибудь диагнозе знаменитости, а он не совместим с его работой, тогда его можно шантажировать. А теперь представьте, какой потенциал для злоумышленника представляет биометрия: данные, характеристики человека, которые практически не изменяются с течением времени и которые все чаще используются в различных системах, от банковских до систем контроля пересечения границ стран", - рассказал Хайретдинов.

По мнению специалиста, чтобы защитить данные "в первую очередь необходимо применять криптографические стойкие хеш-функции - математические алгоритмы, необратимо преобразовывающие произвольный массив данных биометрии пользователя в строку, состоящую из букв и цифр".

После этого, информацию необходимо зашифровать еще раз.

Помимо этого, компании, использующие биометрию клиента, должны регулярно тестировать свои системы