Ты не ты, когда голоден: кот объелся картошки на глазах у хозяйки

Коты понимают толк в картошке, и данное видео - наглядное этому подтверждение.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, питомец на глазах у хозяйки объелся вареного картофеля в мундире. Чтобы добраться до кастрюли с едой, ему пришлось забраться на кухонную плиту, пишет "Ридус".

Кот также выбрал правильный момент для поедания картошки. Он погрузился мордочкой в кастрюлю, когда хозяйка ушла с кухни.

Женщина была удивлена и возмущена увиденным.

"Ты не ты, когда голоден", - написали в комментариях зрители.