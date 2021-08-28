https://news.day.az/unusual/1373700.html Ты не ты, когда голоден: кот объелся картошки на глазах у хозяйки - ВИДЕО
Ты не ты, когда голоден: кот объелся картошки на глазах у хозяйки - ВИДЕО
Коты понимают толк в картошке, и данное видео - наглядное этому подтверждение.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, питомец на глазах у хозяйки объелся вареного картофеля в мундире. Чтобы добраться до кастрюли с едой, ему пришлось забраться на кухонную плиту, пишет "Ридус".
Кот также выбрал правильный момент для поедания картошки. Он погрузился мордочкой в кастрюлю, когда хозяйка ушла с кухни.
Женщина была удивлена и возмущена увиденным.
"Ты не ты, когда голоден", - написали в комментариях зрители.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре