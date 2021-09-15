Ученые выявили три мощнейшие солнечные вспышки за последние 10 тысяч лет

Американские и европейские ученые, изучавшие концентрации изотопа углерода-14 в годовых кольцах деревьев Швейцарии, Германии, Ирландии, России и США, сумели выявить две ранее неизвестные супервспышки на Солнце, случившиеся в 7176 и 5259 годах до н.э. Статья об этом находится на рассмотрении в журнале Nature Communications, препринт статьи доступен на сайте In Review, передает Day.Az.

Увеличение атмосферного 14C примерно на 2%, зарегистрированное для этих событий, превышает все ранее известные пики 14C, но после учета вариаций геомагнитного поля они все же сопоставимы с крупнейшим событием такого рода, уже обнаруженным ранее. Оно произошло в 775 году н.э. Ледяные керны позволяют проводить аналогичные, хотя и несколько менее точные измерения концентраций бериллия-10 и хлора-36. Взятые в совокупности, все эти методы могут обеспечить очень точное описание подобных доисторических событий. Эти катаклизмы имеют точные временные отметки, позволяющие сопоставить данные по древесным кольцам с ледяными кернами, предоставляя информацию об экстремальных солнечных явлениях.

В те времена на Земле кочевые племена охотников-собирателей постепенно уступали место первым аграрным поселениям, и отсутствие каких-либо современных технологий позволило тем и другим перенести солнечные вспышки без особых проблем, разве что наблюдая необычные всполохи северных сияний далеко на юге. Однако человечеству хорошо известно и так называемое Кэррингтонское событие 1859 года, когда вспышки на Солнце принесли ощутимый ущерб земным технологиям, вызвав мощную геомагнитную бурю, которая выразилась не только в необычных полярных сияниях, но и в электрических замыканиях и искрении в телеграфных линиях. Рассматриваемая тройка событий была мощнее этого катаклизма еще на порядок или два. Если же такое событие произойдет сегодня, то это может иметь самые разрушительные последствия для спутников на орбите и наземной инфраструктуры. В марте 1989 года из-за геомагнитной бури в канадском Квебеке на 12 часов отключилось электричество, тогда пострадала энергосистема всей провинции, а ведь это событие было намного слабее, чем даже в 1859 году.