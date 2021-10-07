В продаже появилась кофта с дырой для прививки

Итальянский бренд Off-White добавил в новую линейку облегающую кофту с дырами. Соответствующий товар представлен в официальном интернет-магазине марки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в продаже люксового бренда появился хлопковый лонгслив черного цвета, на который нанесен белый логотип Off-White в области груди. Кроме того, одежда оформлена несколькими круглыми дырами: на ключице, плече и нижней части вещи. Он доступен в размерах от XXS до XL.

Пользователей сети рассмешил необычный дизайн кофты, о чем они принялись писать в комментариях в Instagram. "Первая дырка - для укола вакцины, а вторая - для аппарата ИВЛ, господи прости", "А штаны для внутримышечных инъекций есть?", "Удобно, можно выпендриться в поликлинике", "Остановите их кто-нибудь, а то дырок понаделают где ни попадя", "Какой же бред", - высказывались юзеры.