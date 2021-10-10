"Давай бояться вместе": реакция девочки и кота на пылесос умилила Сеть

Реакция маленькой девочки, которая испугалась пылесоса, но при этом решила спасти от возможной опасности любимого кота, умилила Сеть. Пользователи оценили храбрый поступок малышки и назвали ролик чрезвычайно милым. Об этом сообщает "Ридус", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадрах можно заметить, как малышка сидит на кровати и прижимает к себе рыжего кота - во взглядах обоих виден страх. В комнату зашел кто-то из взрослых с пугающим и шумным пылесосом.

"А давай бояться вместе?" - комментируют ролик зрители.

Известно, что юную спасительницу кота по кличке Персик зовут Есения. Необычная парочка почти все время проводит вместе. Пылесос они оба не любят. Персик, как и большинство кошек, готов запрятаться в темный угол, когда слышит гул пылесоса. Его маленькой хозяйке также страшно, однако она решила, как может, поддержать своего любимца и прижала его к груди, защищая от техники.

Хороший поступок девочки ее мама сняла на видео.

"Самое милое, что я видела за весь день", - отмечают пользователи под видео.

Ролик за сутки набрал более 785 тысяч просмотров.