Опубликован рейтинг самого смертоносного оружия в истории

Американское издание 19FortyFive опубликовало рейтинг самого смертоносного оружия в истории.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, рейтинг возглавил британский пулемет Максима, который появился в конце XIX века и "устроил революцию в военном деле".

"Он мог делать 500 выстрелов в минуту и ​​имел максимальную дальность 1800 метров. Он стрелял за счет энергии отдачи, что сделало его таким быстрым. Практически все армии имели свои версии пулемета Максима", - говорится в статье.

Второе место занимает американский тяжелый бомбардировщик B-17 Flying Fortress - за доминирование на западном фронте и в Тихом океане во время Второй мировой войны. Автор публикации называет самолет "чудом инженерной мысли, которое прошло путь от чертежей до испытаний за год".

На третьей строчке оказался российский АК-47.

"АК прост в использовании и надежен. Его части не обработаны так, чтобы плотно прилегать друг к другу, по сравнению с таким оружием, как [американская винтовка] AR-15. Следовательно, его легче собирать и разбирать", - описывает автор российский автомат.

Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 расположился на четвертом месте.