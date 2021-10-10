Опубликован рейтинг самого смертоносного оружия в истории
Американское издание 19FortyFive опубликовало рейтинг самого смертоносного оружия в истории.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, рейтинг возглавил британский пулемет Максима, который появился в конце XIX века и "устроил революцию в военном деле".
"Он мог делать 500 выстрелов в минуту и имел максимальную дальность 1800 метров. Он стрелял за счет энергии отдачи, что сделало его таким быстрым. Практически все армии имели свои версии пулемета Максима", - говорится в статье.
Второе место занимает американский тяжелый бомбардировщик B-17 Flying Fortress - за доминирование на западном фронте и в Тихом океане во время Второй мировой войны. Автор публикации называет самолет "чудом инженерной мысли, которое прошло путь от чертежей до испытаний за год".
На третьей строчке оказался российский АК-47.
"АК прост в использовании и надежен. Его части не обработаны так, чтобы плотно прилегать друг к другу, по сравнению с таким оружием, как [американская винтовка] AR-15. Следовательно, его легче собирать и разбирать", - описывает автор российский автомат.
Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 расположился на четвертом месте.
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