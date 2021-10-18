Выявлена снижающая риск смерти диета

Исследователи из Ирана совместно с коллегами из Канады и Норвегии выяснили, что диета с высоким содержанием альфа-линоленовой кислоты связана с пониженным риском смерти от всех причин, в том числе и сердечно-сосудистых заболеваний. Статья ученых опубликована в The BMJ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Альфа-линоленовая кислота - это полиненасыщенная жирная кислота группы Омега-3, содержащаяся в орехах, сое и растительных маслах. Ранее уже было установлено, что богатая ей диета связана с пониженным риском смерти при коронарной болезни сердца. Исследователи из Тегеранского медицинского университета совместно с зарубежными коллегами проанализировали данные 41 исследования, посвященного связи между альфа-линоленовой кислотой и риском смерти. Всего в эти исследованиях с 1991 по 2021 годы приняли участие почти 1,2 миллиона участников, из которых умерли почти 200 тысяч человек.

Анализ показал, что диета с высоким содержанием альфа-линоленовой кислоты связана со снижением риска смерти от всех причин на десять процентов. Для сердечно-сосудистых заболеваний этот показатель составил восемь процентов, для коронарной болезни сердца - 11 процентов. Для смертности от сердечно-сосудистых заболеваний исследователям удалось выявить зависимость "доза-эффект": увеличение дневного приема альфа-линоленовой кислоты на один грамм было связано с уменьшение риска смерти на пять процентов. Более высокое содержание кислоты в крови также ассоциировалось со снижением риска смерти.

В то же время такая диета несколько повышала риск смерти от рака. Для того, чтобы подтвердить эту связь, необходимы дальнейшие исследования, подчеркивают ученые. Включенные в анализ исследования были обсервационными - поэтому причинно-следственную связь авторами работы установлена не была. Также вследствие этого, признают они, нельзя исключать и влияние других факторов на выявленный эффект.