Названы лучшие продукты для идеального ужина

Диетолог Елена Тай обозначила лучшие продукты для идеального ужина - фасоль и несколько других продуктов, богатых легко усеваемыми белками, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Лучше всего для здорового ужина, среди бобовых, подойдут фасоль, чечевица и горох.

"Благодаря наличию в составе нерастворимых волокон, медленных углеводов​ и протеина насыщение после ужина длится долго, пищеварение нормализуется. Также бобовые имеют низкий гликемический индекс, что способствует поддержанию веса и снижению калорийности", - рассказала Тай.

В качестве основы для ужина или готового блюда Тай указала на хумус - нутовое пюре с оливковым маслом, паприкой и соком лимона.