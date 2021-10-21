В Саудовский Аравии построят парк аттракционов на нефтяной скважине

Правительство Саудовской Аравии планирует создать "экстремальный" парк аттракционов прямо на нефтяной скважине к 2025 году. Как сообщает Forbes, тематический парк называют "буровой установкой", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание отмечает, что помимо развлечений, на острове будут располагаться три отеля с 800 номерами, а также 11 ресторанов. Посетителям также предложат экстремальный банджи-джампинг, водные лыжи, подводную прогулку по коралловым рифам и многое другое. А особо богатые гости смогут добраться до места отдыха на вертолете или на яхте.

В маркетинговом заявлении разработчиков парка подчеркивается, что это "первое в мире рекреационное пространство, вдохновленное нефтедобычей и нефтяными скважинами".

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия разрешит неженатым туристам жить вместе.