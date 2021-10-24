В США Минздрав выяснил, какие знаки зодиака охотнее вакцинируются

Минздрав американского города Солт-Лейк-Сити определил, что уровень вакцинации от коронавируса варьируется в зависимости от знака зодиака. Об этом сообщается в Twitter ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Врачи определили, что чаще остальных ставят прививку Львы, а реже всех - Скорпионы.

Бюро получило анонимные даты рождения из данных о вакцинации округа, чтобы узнать, как вакцины были распределены между 12 астрологическими знаками, и сравнило эти цифры с национальными оценками доли населения в целом, представленной каждым знаком.

"Вакцина от COVID-19 опирается на науку и никоим образом не зависит от гороскопов, но давайте, Скорпионы!" - подчеркнули в Минздраве.

По информации ведомства, 70% людей со знаком Льва полностью вакцинированы, за ними следуют Водолеи - 67%, Овны и Стрельцы - 59%, Раки - 58%, Тельцы - 56%, Близнецы - 55%, Весы - 54%, Рыбы - 51. Замыкают список: Козероги - 51%, Девы - 50 и Скорпионы - 46%.

Американский Минздрав провел такое исследование, чтобы продвигать вакцинацию среди населения интересным способом. По данным ведомства, около 59% жителей округа Солт-Лейк-Сити полностью вакцинированы, и около 54% ​​жителей Юты также прошли полный курс вакцинации.