Ученые рассказали, как изменится внешность людей из-за глобального потепления

Ученые провели исследование о том, как изменится внешность людей под влиянием глобального потепления на Земле. Материал опубликован в египетском издании Sasapost, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы исследования указывают, что по теории эволюции, виды должны меняться при изменении природных условий. Не является исключением, по мнению ряда ученых, как нынешнее глобальное потепление, так и вид человек разумный.

Биолог Сара Райдинг, автор работы "Потепление климата заставляет животных менять облик", считает, что изменение климата и глобальное потепление ускорили темпы адаптации животных. Так у австралийских попугаев объем клюва с 1871 года увеличился уже на 10%. Другие приспосабливающиеся виды - европейские мыши и масковые бурозубки - у них значительно увеличились конечности и другие части тела.

Что касается человека, то у него из-за потепления увеличится выработка меланина. Этот пигмент отвечает за цвет кожи, волос и глаз. Чем его больше, тем кожа смуглее, а волосы темнее.

Климат также изменит у людей размеры тела и мозга. Исследования показывают, что средний размер человеческого тела и мозга постоянно колебался - холод их увеличивал в размерах, а тепло, наоборот, уменьшало.

Исследователи считают, что из-за наступающего глобального потепления тело и мозг человека вновь станут меньше. В Кембридже уверены, что людей ждут проблемы с памятью, речью, трудности в обучении и снижение мозгового кровообращения.