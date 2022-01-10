Как помочь себе отпустить обиду на родителей? - СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
Российский психолог, писатель, телеведущий и радиоведущий Михаил Лабковский на своей странице в Instagram рассказал о том, как помочь себе отпустить обиду на родителей.
Как передает Day.Az, для начала психолог советует, что надо прекратить быть ребёнком. Не их сыном или дочкой, а ребёнком в принципе.⠀
"Когда мы исходим из инфантильной позиции, мы смотрим на папу и маму как на могущественных, ответственных людей, которые должны стоять как бы над нами. Мы видим в них силу, а в себе - слабость или зависимость, уязвимость.⠀
Психологически зрелые люди "переступают" этот порог. Они перерастают папу с мамой. Такие люди становятся взрослыми, которые общаются со взрослыми. А не детьми, которые вынуждены слушаться родителей из более низкой и менее ответственной позиции", - пишет Лабковский.
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