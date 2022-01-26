Какие продукты помогают справиться со стрессом?

Есть множество способов борьбы со стрессом, один из них - правильное питание. В эфире передачи "О самом главном" врачи назвали продукты, которые помогут меньше нервничать, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, как бороться со стрессом с помощью еды. Выяснилось, что стрессоустойчивым человеку помогают быть куриные яйца. Также необходимо чаще употрблять зерновые, бобовые и орехи, которые объединяет высокое содержание магния.

Кроме того, если хотите меньше тревожиться, вам стоит обратить внимание на индейку. "Здесь речь идет о полезных белках, витамине B-6, полезных для головного мозга и хорошего настроения аминокислотах триптофане и фенилаланине. Так, фенилаланиновая аминокислота является в головном мозге предшественником дофамина - очень важного нейромедиатора, который помогает нам быть увереннее в себе и меньше нервничать", - отметил Гинзбург. Продукты-рекордсмены по содержанию триптофана: индейка, бананы, молоко, овсяная крупа, твердый сыр.

Также полезны в борьбе со стрессом квашеная капуста и соленые огурцы. "Ферментированные овощи очень полезны - в них есть и пищевые волокна, и бифидо- и лактобактерии. Эти продукты улучшают состояние нашей кишечной микрофлоры, которая обладает мощным и значимым для всего организма противовосполительным действием. Надо понимать, что восполительные процессы в организме на уровне мозга способствую возникновению тревоги, склонности к депрессии", - пояснил врач.