Названы любимые напитки долгожителей

Доктор медицинских наук Натали Комова и старшая научная сотрудница Медицинского центра Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дана Эллис Ханнес назвали любимые напитки долгожителей. Об этом пишет Eat This, Not This!, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Натали Комовой, чаще всего жители "голубых зон", то есть регионов мира с самой высокой концентрацией людей, доживающих до 100 лет и старше, предпочитают пить воду. Она отмечает, что вода необходима для продления жизни, так как помогает организму выводить токсины, поддерживать нормальное кровяное давление, транспортировать питательные вещества, балансировать электролиты и ускорять обмен веществ.

Комова отмечает, что жители "голубых зон", особенно в Сардинии и Икарии, не склонны лишать себя высококачественного сухого красного вина. По ее мнению, красное вино содержит большое количество ресвератрола - антиоксиданта, который помогает снизить уровень "плохого" холестерина ЛПНП, уменьшить воспаление и предотвратить повреждение кровеносных сосудов.

Дана Эллис Ханнес советует обратить внимание и на черный кофе, который ежедневно употребляют многие долгожители Средиземноморья. "Кофейные зерна полны антиоксидантов, полифенолов и других веществ с противовоспалительным действием и могут быть связаны с долголетием и снижением риска хронических заболеваний", - объяснила она.

По словам Ханнес, чай также входит в повседневный рацион во многих "голубых зонах", особенно на Окинаве, жители которой могут целый день пить большую порцию зеленого чая. Икарийцы отдают предпочтение травяным чаям с розмарином, одуванчиком и диким шалфеем, а жители Сардинии - чаю из расторопши, который, как считается, очищает печень. "Зеленый чай богат катехинами и полифенолами, которые обладают антиоксидантными свойствами и предотвращают заболевания, борясь со свободными радикалами, регулируя уровень холестерина, стабилизируя кровяное давление и усиливая деление клеток", - говорит Комова, отмечая, что все эти свойства помогают продлить жизнь.

Эксперты рекомендуют чаще пить и черный чай. Этот напиток способен снизить уровень сахара в крови, сократить риск сердечных заболеваний и инсульта, улучшить уровень холестерина и сохранить здоровье кишечника. Долгожители, как правило, пьют чай без подсластителей, а для вкуса добавляют дольку лимона или немного свежей мяты.