Названы продукты для защиты от радиации

Доцент кафедры экспертизы в допинг- и наркоконтроле Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева, доктор фармацевтических наук Евгений Абизов рассказал, какие продукты стоит употреблять людям, живущим в зонах с повышенным уровнем радиационного слоя. Об этом он сообщил в беседе с Ura.ru, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Абизов призвал есть продукты из красных сортов винограда, а также пищу с содержанием йода. Первые позволяют вывести из организма радионуклиды, а вторая участвует в защите щитовидной железы от радиации.

"Антиоксиданты, различные продукты из красных сортов винограда, то есть полусладкие вина, кагор - являются народным способом выведения радионуклидов. В советское время на атомных подводных лодках соблюдалось правило выдавать морякам красное вино и шоколад", - объяснил специалист.

По словам доцента, более высокой биодоступностью обладают йодсодержащие, йодокомулирующие растительные и животные продукты. Среди них водоросли, люминария сахарная (морская капуста), черная смородина и рыба с Саргассового моря, например, угри.

Кроме того, для защиты от радиации будет эффективен и растворимый йод. Абизов заявил, что усвояемость жидкого йода составляет 50 процентов.

"Можно делать йодную сетку, чтобы шло всасывание через кожу, вдыхать пары, добавлять капли в питьевую воду. Это все оправдано и описано в методичках 50-60 годов 20 века по правилам поведения людей в условиях ядерных атак. Что касается йодной сетки, накожное нанесение в виде полос является самым оптимальным вариантом", - заключил доктор.