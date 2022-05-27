В Италии сдается дом с ульем, в котором живут миллион пчел

В Италии сдается в аренду дом, в котором живут более миллиона пчел, пишет Oddity Central. Для людей они не представляют опасности, так как обитают в отдельном улье, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам владельца дома Рокко Филомено, основная идея заключается в том, чтобы арендаторы засыпали под монотонное жужжание пчел, которое оказывает успокаивающее воздействие.

"Это первое место в мире, где вы можете спать, погрузившись в характерный звук и аромат пчел, испытав "пчелотерапию" самым аутентичным и естественным способом", - добавил мужчина.

Лежа внутри дома, гости также смогут наблюдать за пчелами через специальный ящик с прозрачными стенами, висящий на потолке. Кроме того, постояльцам предложат завтрак с рикоттой, клубникой и, конечно же, с медом.