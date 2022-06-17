Как приготовить печенье без муки и сахара
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На Instagram-странице @whattoeat размещена публикация, в которой представлен пошаговый рецепт печенья без муки и сахара. 

"2 яйца, 50 грамм сливочного масла, щепотка соли, стевия 3 ст.ложки без горки, кокосовая мука (беру всегда в болмарте или грандмарте на стенде абад), пакетик разрыхлителя и шоколад на стевии без сахара (у меня победа).

Смешайте яйца, масло размягченное, соль и сахзам.

Добавьте муку кокосовую с разрыхлителем и в самом конце мелко порубленный шоколад.

Скатайте печенье и отправьте в разогретую духовку на 10-15 мин/ (175 г).

Если как я, любите печенье посуше - после приготовления откройте дверцу выключенной духовки и оставьте печенье еще примерно на час в ней", - говорится в публикации.