Повышенная солнечная активность преждевременно сведет спутники с орбиты

В конце 2021 года операторы спутниковой группировки Swarm Европейского космического агентства (ESA), наблюдающей за геомагнитным полем с 2013 года, заметили тревожную тенденцию: аппараты начали погружаться в земную атмосферу с необычно высокой скоростью - на порядок быстрее, чем раньше. Эти изменения совпали с началом нового солнечного цикла, и эксперты считают, что это может быть началом трудных лет для космических аппаратов, обращающихся вокруг планеты, пишет издание Space.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В последние пять-шесть лет спутники погружались в атмосферу примерно на 2,5 км в год, - рассказала Аня Стромме, руководитель миссии ESA Swarm. - Однако с декабря прошлого года они практически ныряют в нее. Скорость погружения с декабря по апрель составляет 20 км в год". Спутники, находящиеся на близкой к Земле орбите, всегда сталкиваются с повышенным сопротивлением разреженной атмосферы, которая постепенно замедляет космический корабль и в конечном итоге заставляет его упасть обратно на планету - обычно они при этом без остатка сгорают в атмосфере. Это явление вынуждает, в частности, диспетчеров Международной космической станции выполнять регулярные маневры "подъема орбиты", сжигая топливо, чтобы поддерживать орбиту станции на уровне 400 км над Землей.

Подобный феномен также помогает очищать околоземную среду от космического мусора. Ученые знают, что интенсивность сопротивления атмосферы зависит от солнечной активности - интенсивности солнечного ветра, исходящего от Солнца, - которая меняется в зависимости от 11-летнего солнечного цикла. Последний цикл, который формально закончился в декабре 2019 года, был довольно щадящим, с количеством солнечных пятен ниже среднего уровня и продолжительным минимумом какой-либо активности. Но с прошлой осени наша звезда постепенно просыпается, посылая все больше и больше солнечного ветра и порождая солнечные пятна, солнечные вспышки и корональные выбросы массы с нарастающей интенсивностью. И верхние слои атмосферы Земли уже ощутили на себе последствия всего этого.