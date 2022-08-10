Обнаружена бьющая в космос гигантская струя плазмы

Ученые Технологического исследовательского института Джорджии изучили гигантский электрический разряд, возникший во время грозы в штате Оклахома, который поднялся почти на сто километров в космос. Струя плазмы перенесла в ионосферу в сто раз больший электрический заряд, чем обычная грозовая молния. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты показали, что струя перенесла примерно 300 кулонов из верхней части грозового облака в слой атмосферы, который граничит с космосом. Типичные разряды молнии, которые бьют между облаком и землей или внутри облаков, несут менее пяти кулонов. Гигантский восходящий разряд включал в себя типичные для молнии структуры: лидеры с температурой около 4,5 тысячи градусов Цельсия и относительно холодные стримеры с температурой около 204 градусов Цельсия.

Cтруя была обнаружена несколькими системами, в том числе Lightning Mapping Array и двумя геостационарными оптическими приборами. Гигантские джеты наблюдались и изучались в течение последних двух десятилетий, но из-за отсутствия специальной системы наблюдения случаи обнаружения были редки. По оценка ученых, частота этого явления колеблется от 1000 до 50 000 в год, при этом больше всего струй возникает в тропических регионах земного шара. Однако в данном случае джет из Оклахомы, который был вдвое мощнее предыдущей струи-рекордсмена, не был частью системы тропических штормов.

По словам ученых, необычно сильные молнии могут влиять на работу спутников на низкой околоземной орбите, а также на загоризонтные радиолокаторы, принцип работы которых основан на отражении радиоволн от ионосферы.