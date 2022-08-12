Астрономы выяснили, когда погибнет Солнце

Астрономы Европейского космического агентства (ESA) в рамках проекта Gaia Milky Way составили карту жизни Солнца, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Основная миссия Gaia - составить карту Млечного Пути. Астрономы отслеживают положение и движение звезд на небе, одновременно проводя подробные наблюдения за яркостью каждой звезды и спектральной классификацией. Эти значения можно использовать для определения таких факторов, как химический состав и температура звезд, с помощью которых можно оценить возраст звезды.

Масса звезды с возрастом остается прежней, но температура меняется. Эта величина зависит от ядерного синтеза, происходящего в звездном ядре, и увеличивается по мере приближения звезды к смерти.

Солнце классифицируется как желтый карлик, ему около 4,57 млрд лет и оно имеет температуру поверхности в 5772 кельвина. Астрономы изучили похожие звезды с низкими температурами от 3000 до 10000 кельвинов. Такие звезды, как правило, меньше и живут дольше.

Определив наиболее похожие на Солнце звезды, астрономы рассчитали время его гибели. Температура Солнца достигнет пика в возрасте около 8 млрд лет, после чего оно превратится в красную гигантскую звезду в возрасте от 10 до 11 млрд лет. В конечном итоге у звезды закончится водород, необходимый для синтеза в ядре, и она умрет.

По словам астрономов, яркость Солнца увеличивается примерно на 10% каждый миллиард лет. Это также увеличивает температуру звезды и Земли - такие изменения сделают нашу планету непригодной для жизни.