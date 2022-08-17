Китайские ученые обнаружили неожиданный эффект воздействия 6G на мозг человека

Китайские ученые выяснили, что облучение терагерцевыми волнами, которые будут использоваться в технологии 6G, способно вызывать увеличение клеток мозга. Об этом сообщает South China Morning Post, передает Day.Az.

Эксперименты проводились на мышах. Как оказалось, небольшая доза терагерцевого излучения влияет на выработку определенных белков, которые стимулируют рост нейронов в головном мозге.

Несмотря на то, что нейроны не пострадали в результате излучения, влияние 6G-волн на мозг все равно вызвало обеспокоенность ученых, поэтому исследования будут продолжаться. Известно, что терагерцевые волны имеют существенно более высокую частоту, чем миллиметровые волны (ММВ), которые используются в 5G.

В качестве дополнительной причины для опасений ученые назвали исследование Российской академии наук от 2009 года. Тогда было установлено, что интенсивное воздействие терагерцевого излучения в течение нескольких часов может вызывать повышение температуры клеток головного мозга.