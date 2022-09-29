Британии предсказали уникальное осеннее явление

Британская организация "Национальный фонд" (The National Trust), которая занимается охраной природы и зданий, предсказала, что осенью в стране можно будет увидеть больше деревьев с золотисто-коричневой листвой. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперты отметили, что из-за экстремальной жары летом деревья слишком рано сбросили листву, однако оставшаяся крона в октябре и ноябре может окраситься в яркие цвета. Специалисты проверят прогноз в первую очередь в северной части страны, так как там раньше всего начинает снижаться температура. "Мы можем увидеть больше золотисто-коричневых и желтых цветов. В этом году может быть совершенно уникальная демонстрация", - предрекла старший консультант фонда Памела Смит.

Однако в организации подчеркнули, что для хорошего цвета листвы необходимо, чтобы в ближайшие две недели была солнечная погода и отсутствовал сильный ветер. При этом привычное осеннее явление на фоне изменения климата может оказаться под угрозой.