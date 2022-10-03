Австралийская ракета Firefly Alpha впервые достигла космоса

Ракета Firefly Alpha впервые вывела на околоземную орбиту полезную нагрузку. Об этом сообщает Space News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Firefly Alpha - это разработка частной компании Firefly Aerospace, базирующейся в Австралии. Ракета относится к сверхлегкому классу и позиционируется как самый бюджетный носитель в этом классе. Полезная нагрузка носителя составляет 1 тонну, в движение он приводится кислородно-керосиновыми двигателями Reaver 1.

Успешный запуск произошел 1 октября с американской авиабазы Ванденберг. Ракета вывела на околоземную орбиту с высотой 300 километров и наклонением 137 градусов семь аппаратов: два спутника-кубсата формата 3U, а также носитель пикоспутников 8P Pocketqube с пятью аппаратами. Этому успешному запуску предшествовало ряд неудачных. Первый из них был 3 сентября 2021 года, когда через несколько минут носитель взорвался из-за сбоя в работе одного из двигателей.

Нынешний, получивший обозначение "To The Black", изначально был намечен на 11 сентября 2022 года, но несколько раз переносился из-за плохой погоды и неполадок, выявленных во время предстартовой подготовки. Следующий пуск Firefly Alpha ожидается уже в этом году, ракета доставит на орбиту еще несколько кубсатов по контракту с NASA.