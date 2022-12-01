Казахстанский блогер показал собственный автопарк на миллион долларов

Блогер Ерболат ЖАНАБЫЛОВ снял видеообзор автопарка своей семьи. Сейчас там насчитывается три автомобиля, передает Экспресс К.

Блогеры ЖАНАБЫЛОВЫ передвигаются на Lexus 600, внедорожнике Mercedes-Benz Gelandwagen G63 и Rolls-Royce Black Badge Cullinan. О каждой машине Ерболат рассказал отдельно.

По словам блогера, все машины они покупали из автосалона - на некоторых еще сохранилась защитная пленка. Так, семиместный Lexus 600 2022 года выпуска, за рулем которого ездит его жена, стоит более 70 миллионов тенге. До этого у ЖАНАБЫЛОВЫХ был Lexus 570, который им в итоге удалось продать еще дороже, чем они его покупали.

Говоря о Mercedes-Benz G-класса, Ерболат признался, что давно мечтал о таком.

"Думал, что Gelandwagen в Казахстане - это "потолок"", - заявил блогер.

К слову, покупка обошлась ему более чем в 110 миллионов тенге. По словам блогера, вместо черного он хотел бы зеленый "гелик", но не решается отдать машину на покраску, поскольку боится, что это испортит оригинальную заводскую сборку.

Впрочем, сам Ерболат больше предпочитает ездить за рулем роскошного Rolls-Royce, который привезли из Москвы на VIP-автовозе в начале этого года. К слову, цену этого люксового внедорожника блогер так и не назвал. Однако большого секрета здесь нет: такая машина стоит не менее 200 миллионов тенге. Таким образом, все три автомобиля популярных блогеров стоят более 400 миллионов тенге, или 1 миллион долларов США по нынешнему курсу.