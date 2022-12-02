На Марсе обнаружили следы мега-цунами
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Планетологи открыли на поверхности марсианской равнины Хриса ранее неизвестный кратер, образование которого примерно 3,4 млрд лет назад породило мощнейшую волну цунами. Вызвавший его астероид был сопоставим по размерам с небесным телом, погубившим динозавров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Когда зонд "Викинг-1" совершил посадку на Марс на территории равнины Хриса, ученые ожидали увидеть в местных каналах древнейшие следы марсианских потопов. Вместо этого планетологи обнаружили на снимках гигантское поле, засеянное большим числом крупных булыжников. Мы выяснили, что эти булыжники попали на это поле в результате мощнейшего цунами, порожденного падением крупного астероида в 900 км к северо-востоку от этих каналов", - пишут исследователи.

За последние 10 лет планетологи пришли к выводу, что на поверхности Марса в глубокой древности существовали реки, озера и целые океаны воды. В дополнение к этому, недавно ученые обнаружили свидетельства того, что на Марсе периодически возникали мощнейшие гидрологические катаклизмы, в которых были задействованы огромные объемы воды. В их число входят гигантские волны-цунами, следы их ударов сохранились на берегах древних пересохших водоемов красной планеты.

Ученые выяснили, что одно из этих цунами на самом деле существовало, они также открыли его источник - ранее неизвестный 110-километровый кратер Поль, расположенный внутри низины в 900 км к северо-востоку от "долин Майя". Он возник в результате падения астероида размером 10-12 км примерно 3,4 млрд лет назад, когда поверхность Марса еще была покрыта океанами.

Падение астероида в один из этих океанов привело к взрыву, сопоставимому по силе с советской термоядерной "царь-бомбой", и образованию мега-цунами, чьи волны достигли высоты в 250 м к моменту их подхода к берегу. В этом отношении марсианское цунами было сравнимо по последствиям с теми событиями, которые происходили на Земле 66,5 млн лет назад во время вымирания динозавров. Это делает кратер Поль и его окрестности особенно интересными для изучения. 