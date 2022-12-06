В недрах Марса обнаружили гигантский поток магмы

Внутри Марса удалось обнаружить крупный активный мантийный плюм. Об этом сообщает пресс-служба Аризонского университета, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мантийные плюмы - это потоки магмы, идущие от ядра планеты. В месте, где они достигают коры, часто идет вулканическая активность - например именно с мантийным плюмом связана гавайская горячая точка. Долгое время Марс считался мертвой планетой без активности недр в течение трех миллиардов лет, но последние исследования показывают, что это не так.

Адриен Броке и его коллеги считают, что доказали наличие активного плюма на Марсе. Они проанализировали вулканическую активность в районе равнины Элизий, где за последние 200 млн лет произошло нескольку крупных извержений. В предыдущей работе авторы нашли на поверхности следы извержения вулкана в этой области 53 тыс. лет назад, что считается очень коротким сроком по геологическим меркам. На земле вулканизм связан либо с тектоникой плит, либо с мантийными плюмами, и плюм можно опознать по характерной последовательности событий. Теплый материал потока давит на поверхность изнутри, приподнимая и растягивая кору. Затем расплавленная порода из плюма извергается в виде базальтов, образующих обширные вулканические равнины.

Равнина Элизий обладает соответствующими следами. По мнению специалистов, в прошлом поверхность поднялась более чем на полтора километра, что делает ее одной из самых высоких областей северных низменностей Марса. Анализ тонких вариаций гравитационного поля показал, что это поднятие поддерживается из глубины планеты, что согласуется с наличием мантийного плюма. Другие расчеты показали, что дно ударных кратеров наклонено в направлении плюма, что еще раз подтверждает идею о том, что что-то толкнуло поверхность вверх после образования кратеров. Наконец, когда исследователи проанализировали район с помощью тектонической модели, они обнаружили, что присутствие гигантского плюма шириной 4000 километров было единственным способом объяснить расширение, ответственное за формирование ямок Цербера.

Наличие на Марсе активного мантийного плюма должно повлиять на анализ данных сейсмометра аппарата InSight.