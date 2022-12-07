В Великобритании создали лазерный стимулятор краткосрочной визуальной памяти человека

Нейрофизиологи из Великобритании разработали лазерную установку, которая улучшает работу краткосрочной визуальной памяти путем стимуляции активности некоторых регионов префронтальной коры мозга человека. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Бирмингемского университета, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У нашего подхода нет опасных побочных эффектов, его очень просто применять. Мы надеемся, что терапия на базе данной технологии улучшит состояние пациентов с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а также носителей других нарушений, приводящих к снижению внимательности и ухудшению работы краткосрочной памяти", - заявил научный сотрудник Бирмингемского университета (Великобритания) Ли Дунвэй, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

За последние годы ученые открыли множество свидетельств того, что подавление или повышение активности определенных регионов мозга при помощи электродов и систем трансчерепной магнитной стимуляции заметным образом меняет поведение и умственные способности подопытных животных и людей-добровольцев. В частности, за последние годы ученые научились таким образом управлять импульсивностью поведения индивидов, а также улучшили их арифметические способности.

Ли Дунвэй и его коллеги разработали еще один способ неинвазивного управления активностью мозга, который позволил им значительно улучшить краткосрочную визуальную память добровольцев при помощи специализированного лазерного излучателя, вырабатывавшего пучки инфракрасного излучения.

Лазерная стимуляция памяти

Как объясняют исследователи, кожа и кости черепа человека почти на 100% прозрачны для инфракрасного излучения, что позволяет использовать его для манипуляций работой клеток различных тканей тела, расположенных на большой глубине. Недавно ученые обнаружили, что облучение нервной ткани при помощи особо организованных пучков инфракрасного излучения позволяет управлять активностью расположенных в ней нервных клеток.

Руководствуясь этой идеей, исследователи создали специализированную установку и разработали протокол, позволявший им стимулировать работу нейронов, расположенных в правой части префронтальной коры. Данная область мозга, по словам Ли Дунвэя и его коллег, достаточно давно связывается с работой визуальной краткосрочной памяти человека, и нарушения в ее работе ведут к появлению серьезных когнитивных проблем у пациентов.

Ученые заинтересовались, как повышение активности данного региона коры повлияет на работу памяти человека. Для ответа на этот вопрос исследователи заручились поддержкой 90 здоровых студентов и студенток, согласившихся пройти несколько сеансов лазерной стимуляции мозга. После каждой процедуры, длившейся около 12 минут, ученые просили участников эксперимента запомнить положение и цвет геометрических фигур, выводившихся на экран компьютера на непродолжительное время.

Последующие наблюдения показали, что студенты в среднем запоминали корректное положение и цвет трех или четырех объектов без стимуляции памяти, тогда как облучение их мозга лазером увеличивало число правильно запомненных фигур до четырех-пяти. В ближайшее время ученые планируют проверить, произойдет ли аналогичное улучшение у носителей СДВГ и других нарушений в работе мозга, сопровождающихся развитием проблем с визуальной рабочей памятью.