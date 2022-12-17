Солнце выпустило восемь вспышек в сторону Земли

Солнце выпустило не менее восьми вспышек в сторону Земли, заявили эксперты по космической погоде. Одна из них, достигнув нашей планеты, вызвала кратковременное отключение радиосвязи над Атлантическим океаном.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Daily Mail.

Солнце вступает в новый 11-летний цикл, и его активность растет. Так, в апреле 2022 года произошла самая мощная солнечная вспышка за последние пять лет. По прогнозам, активность звезды достигнет пика в 2025 году, после чего пойдет на спад.

Источником недавних вспышек, согласно исследованию, стало пятно AR3165. Все восемь достигли класса М - предпоследнего по уровню мощности. Эксперты отметили, что сила этих явлений растет, и предположили, что вскоре может произойти вспышка максимального Х-класса.

Ученые обеспокоены тем, что повышенная активность солнца может привести к потенциально опасным последствиям для жителей Земли. Сильные вспышки способны повредить электрические сети, вывести из строя спутники и нанести вред астронавтам и космическому оборудованию на Международной космической станции.