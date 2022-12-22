Названы напитки, которые нельзя пить ночью

Употребление сладких напитков ночью может привести к задержке жидкости в организме. Об этом "Вечерней Москве" сообщила эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко, передает Day.Az.

По словам врача, употребление газировки в ночное время может привести к отекам. Также не следует в это время суток пить сок, особенно людям с избыточным весом, гастритом, синдромом раздраженного кишечника и сахарным диабетом.

"Сок - это высокопереработанный продукт. Организму не нужно прикладывать усилия, чтобы его усвоить. Он сразу всасывается в кровь и резко повышает уровень крови, тем самым ускоряя выработку инсулина. Поэтому этим группам людей лучше исключить его из рациона", - отметила Лазуренко.

Как добавила врач, также нужно отказаться от кофе и зеленого чая.

"Они провоцируют снижение уровня дофамина и других гормонов, которые отвечают за спокойствие", - предупредила Лазуренко.

Как заключила врач, ночью лучше пить травяные сборы и теплую воду, так как такие напитки не будут негативно влиять на здоровье.