Названы напитки, которые нельзя пить ночью
Употребление сладких напитков ночью может привести к задержке жидкости в организме. Об этом "Вечерней Москве" сообщила эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко, передает Day.Az.
По словам врача, употребление газировки в ночное время может привести к отекам. Также не следует в это время суток пить сок, особенно людям с избыточным весом, гастритом, синдромом раздраженного кишечника и сахарным диабетом.
"Сок - это высокопереработанный продукт. Организму не нужно прикладывать усилия, чтобы его усвоить. Он сразу всасывается в кровь и резко повышает уровень крови, тем самым ускоряя выработку инсулина. Поэтому этим группам людей лучше исключить его из рациона", - отметила Лазуренко.
Как добавила врач, также нужно отказаться от кофе и зеленого чая.
"Они провоцируют снижение уровня дофамина и других гормонов, которые отвечают за спокойствие", - предупредила Лазуренко.
Как заключила врач, ночью лучше пить травяные сборы и теплую воду, так как такие напитки не будут негативно влиять на здоровье.
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