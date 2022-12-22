Ученые выявили новую причину таяния антарктических ледников

Важную роль в таянии шельфовых ледников играют соседние ледники, расположенные выше по течению. Об этом сообщает Университет Восточной Англии, Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Шельфовый ледник Туэйтса является одним из крупнейших в Западной Антарктиде и поддерживает восточную сторону основного массива ледника Туэйтса. Площадь этого ледника значительно сократилась за последние 20 лет, что вносит наибольший вклад в глобальное повышение уровня моря по сравнению с другими антарктическими ледниками.

С помощью датчиков, установленных под шельфовым ледником Туэйтса, исследователи заметили, что мелководные слои океана под ним значительно нагрелись в период с января 2020 года по март 2021 года. В основном это потепление было связано с увеличением доли талой воды, которая стекает с ледника Пайн-Айленд, расположенного восточнее. Ледниковая талая вода смешивается с соленой и образует плавучий слой, который теплее, чем окружающие воды. Эта более легкая вода и приносит тепло, которое плавит основание шельфового ледника Туэйтса.

"Мы определили еще один процесс, который может повлиять на стабильность шельфовых ледников, раскрывая важность местной циркуляции океана и морского льда", - поясняют авторы. В связи с этим при моделировании последствий потепления климата для Антарктиды необходимо также учитывать влияние ледников друг на друга, а не анализировать их по отдельности.