Ученые выяснили, как древние люди приспособились к холодному климату

Ученые из Университета Тюбингена выяснили, что древние люди начали носить медвежьи шкуры для защиты от холода по крайней мере 300 тыс. лет назад.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано в Journal of Human Evolution.

Авторы работы изучили следы на костях пещерного медведя, найденных во время археологических раскопок в Нижней Саксонии (Германия). Ученые обнаружили аккуратные надрезы на лапах животного. В этой области очень мало мяса, поэтому надрезы вряд ли были следами разделки туши. Ученые предположили, что эти надрезы были оставлены при снятии шкуры с животного.

Ранее в этой же местности были найдены деревянные охотничьи оружия (метательные и колющие копья), а также останки скелетов млекопитающих. Предыдущие находки указывали на то, что люди здесь охотились ради мяса, костного мозга и костей животных, которые использовали для производства инструментов.

Авторы считают, что их находка доказывает: 300 тыс. лет назад животных использовали не только ради мяса, но и ради меха. Использование медвежьих шкур, вероятно, было ключевой адаптацией древних людей к северному климату.