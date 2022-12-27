В США нашли древнейшие каменные наконечники дротиков возрастом 15 тыс. лет

Археологи обнаружили в Айдахо наконечники для метательных снарядов, которые на несколько тысяч лет старше любых найденных ранее на континенте. Статья об этом опубликована в Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Всего было обнаружено 14 целых и фрагментированных наконечников длиной от 1,3 до 5 сантиметров. Они выполнены из заостренного с одной стороны камня, другая сторона приспособлено для крепления на древко. Исходя из размера и формы, наконечники были предназначены для дротиков, а не для копий или стрел. Материалом для 12 из них послужил скрытокристаллический кремень, два выполнены из вулканической породы. Оба материала доступны в радиусе 10 км от участка.

Главной особенностью находок является их возраст. Их изготовили примерно 15 700 лет назад - таким образом, это древнейшие каменные наконечники в Америке. Кроме того, ученые отмечают их сходство с наконечниками, найденными на Хоккайдо в Японии и датируемыми периодом 16 000-20 000 лет назад. Это подтверждает существования генетических связей между народам Америки и Восточной Азии.

С подобными каменными остриями можно было охотиться не только на мелкую, но и на крупную дичь, несмотря на их размер. Длинный тонкий наконечник лучше проникает в тело и надежнее в нем закрепляется, заставляя животное истекать кровью.