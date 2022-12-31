В Британии найден римский золотой артефакт

Кладоискатель-любитель обнаружил римский золотой артефакт. Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

53-летний строитель Ник Бейтман увлекся поиском древних предметов во время эпидемии COVID-19. Его хобби сопутствовал умеренный успех, но на протяжении долгого времени он бесплодно пытался найти клад в районе Берстона в графстве Норфолк. Из-за длинной череды неудач он успел прозвать одно из полей "разочарование", поскольку металлодетектор указывал лишь на местонахождение очередного мусора.

Однако год назад ему наконец повезло. "Я сделал все, что нужно перед Рождеством, поэтому решил, что выйду на часок-другой [поискать клад], - сказал он. - Это был не самый многообещающий сигнал в мире, и когда я прокопал три или четыре дюйма, то первоначально принял находку за бутылочную крышку из золотистого металла. Но когда я очистил грязь, я понял, что нашел золото и упал на колени в недоумении".

Первоначально серьгу датировали эпохой средневековья из-за наличия крошечного креста на одной из петель. Однако при более детальном изучении профессиональный нумизмат присмотрелся и увидел лавровый венок и орла - характерные признаки римских предметов. Узор был отлит на двух золотых дисках, спаянных между собой. У него должно было быть две петли: одна для подвешивания к уху, а ко второй цеплялась отсутствующая деталь.

"Каждый раз, когда я смотрю на это, мне интересно, на что была похожа жизнь римлянки-хозяйки, как она выглядела и как она потеряла серьгу на норфолкском поле", - рассказывает Бейтман.

Находка будет выставлена в музее Дисс.