На Землю надвигается первая мощная магнитная буря 2023 года

Объявлены даты магнитных бурь 2023 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на портал Gismeteo.

Геомагнитные колебания активизируются уже в первых числах января.

Сильная магнитная буря ожидается 3 января 2023 года. Стоит готовиться к высокому уровню геомагнитной активности, которая соответствует k-индексу 5 - максимально мощному.

2 января геомагнитное поле будет уравновешенным, доходя лишь до k-индекса 2, то есть низкая штормовая активность. Но уже во вторник, 3 января, магнитная буря станет максимально интенсивной, штормовая активность оценивается как высокая. К счастью, магнитная буря продлится всего один день. И уже в среду, 4 января, интенсивность колебаний снизится до среднего уровня, а в четверг, 5 января, вернется к низким показателям.