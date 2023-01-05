Как миграционные процессы повлияли на генофонд древних викингов?

Ученые из Стокгольмского университета проанализировали генетическую историю и миграционные процессы Скандинавии от железного века до наших дней. Исследование опубликовано в журнале Cell.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование основано на анализе 48 новых и 249 ранее опубликованных древних человеческих геномов, а также генетических данных более чем 16 500 человек, живущих сегодня в Скандинавии. Цель состояла в том, чтобы задокументировать, как миграции из восточной Балтики, Британских Ирландских островов и южной Европы повлияли на скандинавский генофонд.

Ученые выяснили, что ирландцы стали широко распространены во всей Скандинавии с периода викингов. Балтийские предки в основном селились в Готланде и центральной Швеции. В целом миграция с запада затронула всю Скандинавию, а миграция с востока была связана с перемещением в основном женщин.

Обстоятельства и судьба людей британо-ирландского происхождения, прибывших в Скандинавию, вероятно, были разными: одних переселили в качестве рабов, другие (христианские миссионеры и монахи) прибыли добровольно.